Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

В пользование владимирским медикам власти закупили шесть легковушек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.Так, весной этого года по «Ладе Гранте» получат Курловская РБ и Меленковская ЦРБ. А вот по две машины поступят на счёт Юрьев-Польской ЦРБ и Золотковской РБ. Власти потратили на автомобили 5,7 миллионов рублей. Они пригодятся врачам, чтобы обслуживать больных на дому или увозить их в стационар.