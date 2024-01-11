приходит русский эмигрант в магазин в NY
- мне надо вискас
- нет - говорит продавец- вы русский вам надо виски, вы просто неправильно произносите.
русский достает маленького котенка, продавец дает ему вискас
приходит на следующий день, грит
- мне надо чаппи
- нет, вы опять путаете, вам надо вискас!!!
русский достает маленького щенка, продавец дает ему чаппи
третий день, заходит русский, достает пакет, ложит на прилавок.
продавец разворачивает сверток...
- O Shit!!!
- туалетную бумагу пожалуйста :)
еще анекдот!