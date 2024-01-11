Об этом рассказала на своей пресс-конференции Ольга Краснова, руководитель главного регионального управления ЗАГС.

В прошлом году в роддомах Нижегородской области родилось две тройни. Об этом рассказала на своей пресс-конференции Ольга Краснова, руководитель главного регионального управления ЗАГС.Так, за прошлый год на свет появились 12 050 мальчишек и 11 308 девочек. Из этого числа у нижегородских мамочек родилось 269 двоен.Кстати, с помощью суперсервиса «Рождение ребёнка» были зарегистрированы 5 748 новорождённых без посещения ЗАГСа. Социальные пособия и материнский капитал были оформлены удалённо.