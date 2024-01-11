В райцентре Владимирской области без тепла остались тысячи жителей, школы и детские сады. По...

В райцентре Владимирской области без тепла остались тысячи жителей, школы и детские сады.По данным ресурсоснабжающей организации на 11 января запланированы работы на системах теплоснабжения в Покрове Петушинского раона, сообщает https://vk.com/petadm33.Отключения затронули:ул. 3-го Интернационала,ул. Ленина,ул. Советская,ул. Первомайская,ул. Октябрьская,Спортивный пр.,ул. Быкова,ул. Комсомольская,М.Поляна,ул. Северная,Школьный пр.,Больничный пр.Таким образом, отключения тепла коснутся 87 многоквартирных дома (6134 жителя, 610 детей).А также д/с №4, шк. №1, д/с. №1, нач. школа, шк. №2, д/с. №5.