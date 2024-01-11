В райцентре Владимирской области без тепла остались тысячи жителей, школы и детские сады.
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В райцентре Владимирской области без тепла остались тысячи жителей, школы и детские сады.
По данным ресурсоснабжающей организации на 11 января запланированы работы на системах теплоснабжения в Покрове Петушинского раона, сообщает https://vk.com/petadm33.
Отключения затронули:
ул. 3-го Интернационала,
ул. Ленина,
ул. Советская,
ул. Первомайская,
ул. Октябрьская,
Спортивный пр.,
ул. Быкова,
ул. Комсомольская,
М.Поляна,
ул. Северная,
Школьный пр.,
Больничный пр.
Таким образом, отключения тепла коснутся 87 многоквартирных дома (6134 жителя, 610 детей).
А также д/с №4, шк. №1, д/с. №1, нач. школа, шк. №2, д/с. №5.