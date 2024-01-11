Обеспечение фонарными столбами связано с условиями ГИБДД при согласовании маршрута общественного транспорта.

В Селивановском районе осветили часть дороги Красная Горбатка – Талызино. Обеспечение фонарными столбами связано с условиями ГИБДД при согласовании маршрута общественного транспорта.Свет пролили у пешеходных переходов вблизи деревень Делово, Лобаново, Дуброво и Высоково. На повышение уровня жизни повлияло развитие предприятия в районе.