В Суздале ищут хозяев для маленького котёнка
Благотворительный фонд помощи Ангела дом в Суздале...
В Суздале ищут хозяев для маленького котёнка
Благотворительный фонд помощи "Ангела дом" в Суздале ищет хозяев для маленького котёнка, которого случайно нашли. Вся информация - в одноимённой группе "Вконтакте".
Сотрудники приюта записали небольшую видеовизитку:
- Это замечательный мальчик, ему около трёх месяцев. К сожалению, его подкинули в подъезд. Сейчас он находится у нас в приюте Ищет ответственных хозяев.