В Суздале ищут хозяев для маленького котёнка Благотворительный фонд помощи Ангела дом в Суздале...

В Суздале ищут хозяев для маленького котёнкаБлаготворительный фонд помощи "Ангела дом" в Суздале ищет хозяев для маленького котёнка, которого случайно нашли. Вся информация - в одноимённой группе "Вконтакте".Сотрудники приюта записали небольшую видеовизитку:- Это замечательный мальчик, ему около трёх месяцев. К сожалению, его подкинули в подъезд. Сейчас он находится у нас в приюте Ищет ответственных хозяев.