Также возбуждено уголовное дело и на руководителя коммерческой организации, в интересах которого они действовали. Как установило следствие, трое должностных лиц университета подготовили

Также возбуждено уголовное дело и на руководителя коммерческой организации, в интересах которого они действовали. Как установило следствие, трое должностных лиц университета подготовили документы о необходимости закупки технологического оборудования и программного обеспечения у организации. Это было сделано в рамках выполнения работ по созданию опытного образца лазерного комплекса и новой технологии упрочнения деталей машиностроения. При этом, часть