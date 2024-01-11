Авария из четырех машин произошла в Юрьевце 11 января в 6 часов утра. К ДТП могли привести плохие погодные условия – авто, которое спровоцировало аварию, вынесло на встречку. Как сообщили в

Авария из четырех машин произошла в Юрьевце 11 января в 6 часов утра. К ДТП могли привести плохие погодные условия – авто, которое спровоцировало аварию, вынесло на встречку. Как сообщили в УМВД, столкновение произошло на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с М-7 «Волга»). 72-летний водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по левой полосе дороги в