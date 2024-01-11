В четверг, 11 января, в 33-м регионе ожидаются сильные снегопады и метель.

В четверг, 11 января, в 33-м регионе ожидаются сильные снегопады и метель. Об этом сообщила администрации областного центра, ссылаясь на данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Неблагоприятные погодные явления могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, в том числе авариям на объектах ЖКХ, обрывам линий электропередач, обрушениям ветхих конструкций и деревьев. Водителям рекомендуют проявлять особую бдительность и строго соблюдать ПДД.