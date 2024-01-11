28-летний житель Владимира избил полицейского в новогоднюю ночь в одном из городских парков. Пьяный мужчина гулял там вместе с друзьями. В парке товарищей остановили правоохранители.

28-летний житель Владимира избил полицейского в новогоднюю ночь в одном из городских парков. Пьяный мужчина гулял там вместе с друзьями. В парке товарищей остановили правоохранители. Встречать Новый год в участке владимирцу не хотелось, поэтому он ударил по голове замначальника одного из отделов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следкома. Мужчину арестовали и предъявили обвинение.