28-летний житель Владимира избил полицейского в новогоднюю ночь в одном из городских парков. Пьяный мужчина гулял там вместе с друзьями. В парке товарищей остановили правоохранители.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-01-2024-vladimircu-izbienie-zamnachalnika-odnogo-iz-otdelov-policii-v-novogodnyuyu-noch-ne-prostili-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html" target="_blank">Владимирцу избиение замначальника одного из отделов полиции в новогоднюю ночь не простили: возбуждено уголовное дело</a> - 28-летний житель Владимира избил полицейского в новогоднюю ночь в одном из городских парков. Пьяный мужчина гулял там вместе с друзьями. В парке товарищей остановили правоохранители.
[url=https://33live.ru/novosti/11-01-2024-vladimircu-izbienie-zamnachalnika-odnogo-iz-otdelov-policii-v-novogodnyuyu-noch-ne-prostili-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html]Владимирцу избиение замначальника одного из отделов полиции в новогоднюю ночь не простили: возбуждено уголовное дело[/url] - 28-летний житель Владимира избил полицейского в новогоднюю ночь в одном из городских парков. Пьяный мужчина гулял там вместе с друзьями. В парке товарищей остановили правоохранители.