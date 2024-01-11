Местные жители жалуются на автобусы в социальных сетях.

Владимирцы негодуют от долгого ожидания транспорта в Энергетике. Местные жители жалуются на автобусы в социальных сетях.Отличились в этот раз маршруты №15 и №21. По словам людей, вчера, 10 января, 21-й автобус прибыл в Энергетик где-то в 8:00, после чего транспорта не было совсем. Такая же беда была и в районе обеда – интервал движения автобусов был плюс-минус 40 минут. И такое продолжается с декабря.Власти говорят, что маршрут обслуживает компания «ОКТО», у неё никаких изменений не происходило, всё должно работать в штатном режиме. Если есть какие-то жалобы, то их стоит отправлять в Управление транспорта.Не так давно АиФ Владимир об уходе перевозчика до Юрьевца.