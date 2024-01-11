Команда девочек владимирской футбольной школы завоевала третье место, сообщили в областном министерстве спорта. Новогодний турнир по футболу среди женщин прошел в Раменском. Владимирские

Команда девочек владимирской футбольной школы завоевала третье место, сообщили в областном министерстве спорта. Новогодний турнир по футболу среди женщин прошел в Раменском. Владимирские спортсменки показали отличный результат. Интрига держалась до последнего, в результате футболистки стали бронзовыми призерами. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/wfc_sirius_vladimir