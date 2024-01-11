Владимирский депутат Алексей Говырин исполнил мечту 11-летнего Никиты Матвиенко из Ростовской области. О том, что мальчик мечтает получить автограф известного вратаря Игоря Акинфеева,

Владимирский депутат Алексей Говырин исполнил мечту 11-летнего Никиты Матвиенко из Ростовской области. О том, что мальчик мечтает получить автограф известного вратаря Игоря Акинфеева, политик узнал из письма ребенка для «Ёлки желаний», организованной партией Единая Россия. Алексей Говырин связался с футболистом и достал автограф и видеопоздравление для Никиты. Алексей Говырин, депутат ГД РФ VIII созыва, Владимирская