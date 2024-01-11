Владимирским родителям с 2024 года подняли плату за детский сад С января 12-ти часовое пребывание...

Владимирским родителям с 2024 года подняли плату за детский садС января 12-ти часовое пребывание ребёнка обойдётся в 184 рубля в день. Постановление о повышении стоимости подписали в конце декабря. Добавлю, ранее плата составляла 177 рублей. Месяц детского сада, если ребёнок ходит без пропусков, будет стоить больше четырёх тысяч рублей.Группы кратковременного пребывания тоже подорожали - родители за неё заплатят 78 рублей.