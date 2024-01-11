Товары, произведённые владимирской компанией «Аби», будут представлены в Китае на фестивале-ярмарке «Сделано в России».

Товары, произведённые владимирской компанией «Аби», будут представлены в Китае на фестивале-ярмарке «Сделано в России». Об этом рассказала регионального правительства.Мероприятие пройдёт с 27 января по 4 февраля в провинции Ляонин в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».Отмечается, что китайские покупатели смогут увидеть и оценить свыше тысячи наименований российской продукции. Наши товары будут доступны в специальных магазинах и на электронных торговых площадках.