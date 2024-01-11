Старое здание вспыхнуло около десяти часов вечера 10 января. Как уточнили в МЧС, загорелся чердак. На место выехали 15 спасателей и 5 спецмашин. Во время тушения пожара пришлось эвакуировать

Старое здание вспыхнуло около десяти часов вечера 10 января. Как уточнили в МЧС, загорелся чердак. На место выехали 15 спасателей и 5 спецмашин. Во время тушения пожара пришлось эвакуировать двоих человек. К счастью, никто не пострадал. Сгорела внутренняя отделка чердака, но несущие конструкции остались целы. Предварительная площадь пожара – 30 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.