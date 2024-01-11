Во Владимире стартуют лыжные гонки Золотое кольцо Во Владимире сегодня, меньше чем через два...

Во Владимире стартуют лыжные гонки "Золотое кольцо"Во Владимире сегодня, меньше чем через два часа, стартуют лыжные гонки "Золотое кольцо".Соревнования должны были состояться 8-го января, но из-за сильных морозов (столбик термометра опускался до -30-ти) их пришлось перенести.Участников и болельщиков ждут в 11:15 в парке "Дружба" - сначала пройдёт парад открытия. Сами соревнования начнутся в полдень.