Во Владимирской области мешавший судебному разбирательству изготовитель наркотиков надолго...
Во Владимирской области мешавший судебному разбирательству изготовитель наркотиков надолго отправится за решетку.
Гусь-Хрустальным городским судом установлено, что осужденный, являвшийся потребителем психотропных средств и овладевший навыком их изготовления, приобрёл необходимые вещества и оборудование (колбы, холодильник, мерные стаканы и пр.), которые перевёз в дом своей сестры - в Гусь-Хрустальный.
В период с 12 февраля по 12 мая 2022 года он изготовил свыше 87 г амфетамина, а также получил раствор, содержащий в своём составе почти 10 кг названного вещества. Часть изготовленного амфетамина массой около 0, 54 г он подарил своему знакомому. В тот же период приобрёл наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой не менее 26 г, которое также хранил в доме своей сестры.
Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области 12 мая 2022 года, психотропные вещества, их растворы и прекурсоры изъяты, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Частично признавая вину на стадии предварительного расследования, в судебном заседании от данных показаний мужчина отказался. Заявил отвод председательствующему по надуманным доводам. Проявлял неуважительное отношение к участникам процесса, председательствующему, систематически нарушал регламент, всячески пытался сорвать судебные заседания.
В итоге, было принято решение об удалении его из зала судебного заседания до окончания прений сторон.
Приговором суда виновному назначено 16 лет строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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