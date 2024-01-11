Во Владимирской области мешавший судебному разбирательству изготовитель наркотиков надолго...

Во Владимирской области мешавший судебному разбирательству изготовитель наркотиков надолго отправится за решетку.Гусь-Хрустальным городским судом установлено, что осужденный, являвшийся потребителем психотропных средств и овладевший навыком их изготовления, приобрёл необходимые вещества и оборудование (колбы, холодильник, мерные стаканы и пр.), которые перевёз в дом своей сестры - в Гусь-Хрустальный.В период с 12 февраля по 12 мая 2022 года он изготовил свыше 87 г амфетамина, а также получил раствор, содержащий в своём составе почти 10 кг названного вещества. Часть изготовленного амфетамина массой около 0, 54 г он подарил своему знакомому. В тот же период приобрёл наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой не менее 26 г, которое также хранил в доме своей сестры.Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области 12 мая 2022 года, психотропные вещества, их растворы и прекурсоры изъяты, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Частично признавая вину на стадии предварительного расследования, в судебном заседании от данных показаний мужчина отказался. Заявил отвод председательствующему по надуманным доводам. Проявлял неуважительное отношение к участникам процесса, председательствующему, систематически нарушал регламент, всячески пытался сорвать судебные заседания.В итоге, было принято решение об удалении его из зала судебного заседания до окончания прений сторон.Приговором суда виновному назначено 16 лет строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.freepik.com