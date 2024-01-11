Во Владимирской области мошенники под видом поставок научного оборудования обогатились на десятки...

Во Владимирской области мошенники под видом поставок научного оборудования обогатились на десятки миллионов рублей.УФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области и УМВД России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность группы лиц, причастных к хищению в особо крупном размере путем мошенничества бюджетных денежных средств.По версии следствия, в июле 2017 года у гражданина Евстюнина Г.А., являвшегося генеральным директором одного из ООО, возник преступный умысел, направленный на неправомерное получение субсидий от Минпромторга на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям средств производства.Он разработал преступную схему для создания видимости поставок технических комплексов, используя для этого фиктивную документацию и аффилированные подставные фирмы. Таким образом, введя в заблуждение указанное министерство, Евстюнин Г.А. получил в распоряжение бюджетные денежные средства на сумму не менее 38 млн. рублей.В действительности условия предоставления субсидии обвиняемым не соблюдены: произведённая продукция поставлена аффилированному лицу, а в Минпромторг РФ представлены недостоверные сведения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры. Вину в совершении преступления признала одна обвиняемая, остальные свою вину отрицают, настаивая на своей непричастности к совершённым преступлениям.Также в июле 2020 года у злоумышленника возник преступный умысел на хищение денежных средств, выделяемых из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». Для этого он вступил в преступный сговор с тремя должностными лицами ВлГУ, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.В соответствии с достигнутой договоренностью, входившие в преступную группу представители ВлГУ, используя свое служебное положение, должны были организовать содействие Евстюнину Г.А. путем подготовки на имя руководства Университета документов с обоснованием необходимости закупки так называемой «технологической оснастки комплекса для послойной лазерной микро- и наномодификации поверхностей ответственных деталей машиностроения». А также финансово-хозяйственной документации для согласования с Минобрнауки РФ.Члены преступной группы в период с июля по декабрь 2020г. ввели в заблуждение руководство ВлГУ и должностных лиц Минобрнауки РФ относительно покупки для нужд высшего учебного заведения указанного оборудования, необходимость в приобретении которого отсутствовала.Сотрудники ВлГУ обеспечили заключение договоров на поставку т.н. «технической оснастки» с фирмой, подконтрольной Евстюнину Г.А., который, уже имея в наличии это оборудование, поставил его в Университет по завышенной цене, после того, как ВУЗом был направлен отчет в Минобрнауки РФ об успешной реализации данного проекта.В результате действий указанной преступной группы причинен ущерб Минобрнауки РФ и ВлГУ в размере 11 млн. рублей.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области результатов ОРД СЧ СУ УМВД России по Владимирской области в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам. Далее материалы дела были переданы и расследованы в СУ СК России по Владимирской области.Ущерб, не возмещен. Наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых на сумму свыше 71 млн рублей, уточнила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Уголовные дела будут направлены в Октябрьский райсуд Владимира.Фото: пресс-служба УФСБ по Владимирской области.