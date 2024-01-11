Инициатором и автором являются председатель Заксобрания Ольга Хохлова и Юлия Расняская, детский омбудсмен.

Владимиром Путиным 2024 год объявлен Годом семьи. Во Владимирской области стартовал проект «Энциклопедия семейных традиций». Инициатором и автором являются председатель Заксобрания Ольга Хохлова и Юлия Расняская, детский омбудсмен.Так, местные жители смогут поведать о своих традициях и историях в семье, о том, какие праздники отмечаются в узком кругу, о своих родственниках, ритуалах и прочем. Все, кто хочет попасть на страницы Энциклопедии, может отправить сообщение или видео на страницу группы в ВКонтакте. А самые креативные будут награждены.