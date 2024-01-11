Волонтёры приюта Дорога добра ищут заботливых хозяев для маленьких щенков во Владимирской...

Волонтёры приюта "Дорога добра" ищут заботливых хозяев для маленьких щенков во Владимирской областиИ в завершение выпуска - наша традиционная рубрика "Хочу домой". О питомцах приюта для бездомных животных, которые хотят обрести любящую семью.Приют для бездомных животных "Дорога добра"Телефон ответственного волонтёра: 8 902-882-63-03Рождественский подарок поджидал волонтёров приюта в Камешковском районе. Совсем ещё маленькие щенки спали в сене, поэтому спаслись от гибели во время сильных морозов. Все новогодние праздники их подкармливала соседка. Двух щенков забрали, одному из них стало плохо от переохлаждения. Его вовремя отвезли в ветклинику и прокапали. Сейчас малыши - на передержке.Девочка тёмного окраса, по характеру бойкая, в обиду себя не даст. Мальчик поскромнее, пишут волонтёры. Щенкам 3,5 месяца, здоровые и активные. Будут небольшими по размеру, поэтому могут жить в квартире. Но в Камешковском районе на морозе остаются малыши еще одного помёта. И им нужна помощь.Информация - по телефону. И в самой группе приюта "Вконтакте".