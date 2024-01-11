За удар в новогоднюю ночь по голове начальнику отдела полиции заключен под стражу житель...

За удар в новогоднюю ночь по голове начальнику отдела полиции заключен под стражу житель Владимира.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по стстье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".По предварительным данным, в новогоднюю ночь 28-летний обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, со своими знакомыми пришел к одному из парков Владимира. Они были остановлены сотрудниками полиции. Чтобы скрыться, обвиняемый нанес заместителю начальника одного из городских отделов полиции удар по голове, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу.Фото pxfuel.com