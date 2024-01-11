Затопило подъезды и квартиры: в одной из новостроек Владимира из-за морозов прорвало систему...

Затопило подъезды и квартиры: в одной из новостроек Владимира из-за морозов прорвало систему отопленияВо Владимире коммунальные службы ликвидируют аварию в одной из новостроек жилкомплекса на улице Мира. В здании прорвало систему отопления, из-за морозов полопались трубы, затопило подъезды, несколько квартир. Жильцы винят во всем управляющую компанию, которая не следит за общедомовым имуществом. Претензии к ней, к слову, уже возникли и у прокуратуры. Ангелина Свищ продолжит.Пол ледяной, дверь скрипучая. В подъезде каток. Не такой новогодний подарок ожидали найти под дверью собственники квартир в доме на улице Мира.- 3 этаж квартира номер 182 и 181. тут *** полный. Вот водичка, все это течет к нам.Константин и его сосед сверху пострадали больше всех. Отштукатуренную квартиру придется снова приводить в порядок. Мужчина подъехать не смог, но рассказал о проблеме по телефону.- На протяжении уже, вот с 5 числа грубо говоря, как пролилось. Все праздники, вот как мы приходим, все капает капает сверху. Воду сверху не убрали.Точные причины чп пока неизвестны. Предварительная версия - кто-то из жильцов просто забыл закрыть окно. В ночь с 4 на 5 января был сильный мороз, трубы не выдержали перепада температур.Игорь Рухлов, директор управляющей компании:- В праздничные дни случилась авария, прорвало, вот мы непосредственно стоим у батареи. Выбило пробку в следствии чего вода начала из радиаторов выходить и случилась аварийная ситуация.Анатолий Мерзликин, представитель компании-застройщика:- В новых домах аварийные ситуации возможны, тем более с учетом того, что у нас идут большие перепады температуры. То есть есть -15, потом резко в ночь -30.В управляющей компании уверяют, что вместе с застройщиком оперативно ликвидируют последствия аварии. Сами собственники в случившемся винят именно коммунальщики. Разрешить спор могли бы камеры наблюдения, которые обещала, но так и не поставила управкомпания. Экономят на ВСЕМ, сетуют жильцы. А ведь для многих квартира в элитной новостройке была мечтой.Полина Запрягаева, собственница квартиры:- Мы покупали дом бизнес-класса, а по факту получили то что получили. Сейчас вот еще продолжать бороться за то что у нас в домах было тепло, красиво, уютно.ЧП, говорят жильцы. было вопросом времени. Еще до нового года в некоторых квартирах по трубам начала течь вода. Валентина неоднократно обращалась с письменными заявлениями. Дом так и не подключили к газопроводу, есть проблемы с вывозом мусора и дорогой, которая ведет к дому. Некоторые дольщики до сих пор не получили ключи от квартир.Валентина Долотова, дольщик:- Разрешение на ввод выдано 28 сентября. Сегодня 10 января 24 года в мой адрес застройщиком не направленно ни уведомление о том что окончено строительство, ни уведомления о том что мне необходимо явится на приемку объекта.Сегодня лед в подъездах начали топить тепловыми пушками. Ситуацию на контроль взяла городская прокуратура. По итогам проверки в адрес руководства управкомпании направлено представление.Станислав Заруцкий, заместитель прокурора г. Владимира:- В ходе проверки осуществлен осмотр котельной со специалистами ГЖН. Установлено что оборудование находится в исправном состоянии. Проведена сверка с графиком температурного режима.Пока последствия устраняют, жильцам остается только писать новые жалобы в прокуратуру и надеяться, что если не на улице, то хотя бы в доме вскоре потеплеет.Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир".