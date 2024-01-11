Житель Владимирской области продал попутчику несуществующие пиломатериалы. Следственным отделом МО...

Житель Владимирской области продал попутчику несуществующие пиломатериалы.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» установлено, что летом 2023 года обвиняемый познакомился с жителем Коврова, который вызвался подвезти его на своем автомобиле.По дороге он узнал , что ковровчанин заинтересован в покупке пиломатериалов. И пообещал предоставить их по цене ниже рыночной. Пострадавший перевел на указанный им счет 30 500 рублей. Якобы на заготовку и доставку древесины. Однако товар не получил, а телефон поставщика перестал отвечать на звонки, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.По заявлению жертвы личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Он ранее был судим за аналогичные преступления. И полностью признал вину.Дело направлено в суд, ущерб частично возмещен.Фото: www.freepik.com