По обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств перед судом предстанут женщина и мужчина, проживающие во Владимирской области.

По обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств перед судом предстанут женщина и мужчина, проживающие во Владимирской области. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что дама вступила в сговор с неустановленным лицом. Обвиняемая должна была забирать из тайников крупные партии незаконных веществ, расфасовывать и оборудовать так называемые закладки. К своей деятельности женщина привлекла приятеля, который возил её на машине и забирал наркотики.Владимирцев арестовали весной 2023 года, когда они взяли из тайника около 0,5 кг нелегального зелья. Отмечается, что в автомобиле дамы нашли и другие наркотики, которые женщина получила ранее.В настоящее время уголовное дело в отношении фигурантов направлено в суд.