Очередной жертвой дистанционных мошенников стала жительница Владимира.

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала жительница Владимира. Незнакомец предложил даме заработать на инвестициях, и доверчивая женщина в течение нескольких недель перечислила аферистам свыше 14 млн рублей. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступников ищет полиция.Всего же в 2023 году во Владимирской области зарегистрировано свыше 4200 подобных преступлений, что примерно на 1000 происшествий больше, нежели годом ранее. Правоохранители призывают граждан к бдительности и осторожности.