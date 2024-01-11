Жительница Владимира перевела мошенникам на инвестиции более 14 млн рублей. В органы полиции...

Жительница Владимира перевела мошенникам "на инвестиции" более 14 млн рублей.В органы полиции обратилась жительница областного центра, которой в ноябре прошлого года неизвестное лицо предложило с целью дополнительного заработка вложить деньги в инвестиции. В течение нескольких недель она перевела мошенникам более 14 млн рублей, сообщает .По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.Кроме того, жительница Суздальского района перевела преступникам более миллиона с целью покупки оборудования, а у жительницы Юрьев-Польского района телефонные мошенники выманили более 800 тыс рублей под предлогом предотвращения их неправомерного списания.Фото: https://www.freepik.com