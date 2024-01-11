По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 43-летний житель Селивановского района.

По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 43-летний житель Селивановского района. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл летом 2023 года. Правоохранители установили, что житель Коврова подвозил подозреваемого на своей машине. По дороге мужчины разговорились, и пассажир предложил водителю дёшево купить пиломатериалы. Потерпевший согласился и перевёл жителю Селивановского района 30,5 тыс. рублей. Однако взамен никакой древесины не получил.Отмечается, что фигурант полностью признал вину и частично возместил нанесённый ущерб. Уголовное дело передано в суд.