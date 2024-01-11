По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 43-летний житель Селивановского района.
По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 43-летний житель Селивановского района. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.
Инцидент произошёл летом 2023 года. Правоохранители установили, что житель Коврова подвозил подозреваемого на своей машине. По дороге мужчины разговорились, и пассажир предложил водителю дёшево купить пиломатериалы. Потерпевший согласился и перевёл жителю Селивановского района 30,5 тыс. рублей. Однако взамен никакой древесины не получил.
Отмечается, что фигурант полностью признал вину и частично возместил нанесённый ущерб. Уголовное дело передано в суд.