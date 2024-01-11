В отношении 28-летнего жителя Владимира возбуждено уголовное дело.

В отношении 28-летнего жителя Владимира возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Инцидент произошёл в новогоднюю ночь возле одного из парков Владимира. Правоохранители установили, что обвиняемый был пьян и находился в компании приятелей. Гуляк остановили стражи порядка, и тогда мужчина напал на замначальника одного из городских отделов полиции. Подозреваемый сильно ударил сотрудника по голове. Потерпевшему пришлось оказывать медпомощь.В настоящий момент фигурант находится под арестом. Расследование продолжается.