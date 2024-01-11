Перед судом предстанет 24-летний житель Гусь-Хрустального.

Перед судом предстанет 24-летний житель Гусь-Хрустального. Мужчину обвиняют в краже и мелком хищении. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что подозреваемый в течение нескольких месяцев воровал чужое имущество из частного дома, за которым присматривала его сожительница. Мужчина вынес металлическую лестницу, электрические инструменты, тепловую пушку и прочие ценные предметы на общую сумму более 77 тыс. рублей. Кроме того, он похитил из магазина пиво и сладости.Гражданина задержали, и на допросе он во всём сознался. В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.