11.02.2020

2020-02-11 11:45:04

Администрация Владимира начинает реновацию парка Дружба

Городская Общественная комиссия рассмотрела проект первой очереди благоустройства парка «Добросельский». На этот этап работ будет выделено 75 млн рублей. Сообщили в пресс-службе горадминистрации. Напомним, владимирцы проголосовали за реновацию парка еще два года назад.

В парке будут сделаны комплексы пешеходных и велодорожек, детские площадки, скейт-парк. Кроме того, планируется выполнить устройство цветочных клумб, уличного освещения и асфальтирование площадок и другие работы.

Всего на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимире в этом году предусмотрено более 111, 5 млн. руб. Из них средства федерального бюджета составляют свыше 96,8 млн руб., областного - чуть более 9,1 млн руб., муниципального - более 5,2 млн руб.

Оставшиеся 36 млн рублей - будут направлены на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. По решению Общественной комиссии, из 123 заявок отобраны 25 дворов, которые будут благоустроены в этом году. С их списком можно ознакомиться здесь.