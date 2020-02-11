Британский актер Рафаэль Коулман скончался на 26-м году жизни. По словам родственников, артист умер во время пробежки. Другие подробности не разглашаются. У него было несколько ролей, он был ..

Британский актер Рафаэль Коулман скончался на 26-м году жизни. По словам родственников, артист умер во время пробежки. Другие подробности не разглашаются."У него было несколько ролей, он был удостоен наград и мог выбрать карьеру актера. Но он хотел быть ученым, чтобы спасать планету", – цитирует его отчима .Напомним, Рафаэль Коулман приобрел известность благодаря роли в фильме "Моя ужасная няня". Он также снялся в картинах "Четвертый вид" и "Оно живет", сообщает .