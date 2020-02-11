11.02.2020

2020-02-11 10:00:07

Другие новости, достойные внимания 10 февраля 2020

Выбор редакции - компас в море новостей!

ЗНАЙ НАШИХ! Корону за талант в конкурсе «Владимирская красавица» завоевала телеведущая программы «Вести» - Владимир» и корреспондент «ГТРК Владимир» Анастасия Сахарова. https://vladtv.ru/society/106787/

САМОСВЯТЫ Митрополит Тихон назвал самые опасные секты во Владимирской области https://vladtv.ru/society/106786/

ПОМОЩЬ ДЛЯ «СКОРОЙ» Жалобу фельдшеров «скорой помощи» проверит прокуратура Владимира https://vladtv.ru/society/106802/

ОСТОРОЖНО – ЗА РУЛЕМ ТАКСИСТ Во Владимире автомобиль такси врезался в подземный переход https://vladtv.ru/incidents/106771/

ДЕРЖИТЕСЬ КРЕПЧЕ – ДУЕТ Сильный ветер надвигается на Владимирскую область https://vladtv.ru/society/106788/