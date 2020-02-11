11.02.2020

2020-02-11 15:35:02

Ковровская администрация прокомментировала ситуацию с закрытием детского сада «Изумрудный город»

По неофициальной информации, которую опубликовала газета "Ковровские вести", причина - повреждения в фундаменте. Напомним, «Изумрудный город» открылся в 2014 году. В здании поражало все – от красочных прогулочных площадок до новейшего оборудования. Но проблемы у него появились сразу. Как оказалось, на момент открытия сад не имел лицензии. Органы местного самоуправления передали полномочия по определению подрядчика муниципальному автономному учреждению. А учреждение заключило договор без проведения торгов. Воспитанники «Изумрудного города» временно получат места в других садах, педагогов также временно трудоустроят.

Юлия Миронова, начальник отдела по работе со СМИ администрации г. Коврова: «Но как всегда бывает, что застройщики у нас довольно редко соглашаются сразу и за свой счет, тем более, устранять все эти недочеты мелкие. Что-то устраняли, что-то нет... И администрация детского сада была вынуждена обратиться уже в суд, чтобы принудить застройщика устранить все возникающие и возникающие недочеты... Скажу сразу, угрозы жизни детей никакой не существует... Наружные работы, по решению же суда, должны быть выполнены застройщиком при наличии благоприятных для производства погодных условий, но не позднее чем 1 июля 20 года».