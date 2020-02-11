Всего в конкурсе участвовали 16 моделей

Во Владимире 8 февраля прошёл конкурс «Владимирская красавица-2020», победительницей которого стала 22-летняя модель из Суздаля.Всего в конкурсе, проходившем в Областном дворце культуры и искусства, приняли участие 16 моделей от 15 до 25 лет. На пути к победе девушки соревновались в различных конкурсах талантов, костюмов, ну и конечно же продемонстрировали аудитории свои купальники.По итогам конкурса, самой красивой девушкой Владимира была признана 22-летняя Александра Дашкевич, родившаяся в городе Суздаль. Поздравляем Александру с этой замечательной победой!