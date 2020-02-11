У мужчины были обнаружены 3 пузырька с надписью «Тропикамид», 5 пластин, в каждой из которых находилось по 14 капсул с названием «Лирика», а также 50 таблеток препарата «Атарекс»...

«Оперативники ОНК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 36-летнего подозреваемого в распространении запрещенных лекарственных средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе отработки оперативной информации о возможной причастности к сбыту сильнодействующих лекарственных средств сотрудники полиции на Строгинском бульваре задержали местного жителя.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции произвели досмотр подозреваемого и автомобиля, на котором он передвигался. У мужчины были обнаружены и изъяты денежные средства, 3 пузырька с надписью «Тропикамид», 5 пластин, в каждой из которых находилось по 14 капсул с названием «Лирика», а также 50 таблеток препарата «Атарекс». Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе сильнодействующее вещество.Следствием отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Привлечение к уголовной ответственности стало возможным в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56