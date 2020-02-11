Москва сумела воспользоваться санкционной политикой Вашингтона и обратить ее в свою пользу, пишет немецкая газета Die Welt.

России за последние два года удалось нарастить экспорт нефти и нефтепродуктов в США. Так, по данным Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США, в октябре прошлого года Москва стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты, обойдя Мексику. Начиная с апреля, поставки российской нефти резко выросли с десяти миллионов баррелей в месяц до 15–17 миллионов и в октябре достигли 20,9 миллиона баррелей.Издание сообщает, что Россия увеличила свой экспорт в США во многом из-за американских санкций против Венесуэлы и Ирана. Раньше США ежемесячно импортировали из Венесуэлы от 15 до 20 миллионов баррелей нефти и два миллиона баррелей нефтепродуктов. Летом 2019 года этот импорт был полностью остановлен санкциями. Американские нефтеперерабатывающие заводы столкнулись с проблемами и обратились к России, отмечает газета.Спрос на российские нефтепродукты вырос и Европе. По данным российской таможенной службы, экспорт нефти за первые 11 месяцев прошлого года прибавил 3,8 процента.