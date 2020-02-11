Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов был признан лучшим по версии портала Sherdog. Второе и третье место заняли американские спортсмены Джон Джонсон и Генри Сехудо ..

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов был признан лучшим по версии портала Sherdog. Второе и третье место заняли американские спортсмены Джон Джонсон и Генри Сехудо соответственно.Напомним, 19 апреля этого года Хабиб Нурмагомедов встретится на ринге с Тони Фергюсоном. Бой пройдет в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата, уточняет телеканал "".