В Верхнетоемском районе Архангельской области местный житель избил отца. По данным , нападавший был пьян. Как удалось выяснить следователям, во время застолья между мужчинами произошла ..

В Верхнетоемском районе Архангельской области местный житель избил отца. По данным , нападавший был пьян.Как удалось выяснить следователям, во время застолья между мужчинами произошла словесная перепалка. В какой-то момент разъяренный сын набросился на родственника и нанес ему несколько ударов ногами и руками.Пострадавший получил серьезные травмы, которые впоследствии повлекли за собой потерю речи и психическое расстройство. Злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы.