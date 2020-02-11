При обыске по месту жительства у подозреваемой были обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочные материалы и три полимерных пакета с веществом растительного происхождения...

«Оперативниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ г. Москвы и Московской области задержана подозреваемая в покушении на сбыт курительной смеси – спайс», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 43-летнюю жительницу столицы, которая осуществляла противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом запрещенного вещества.При обыске по месту жительства у подозреваемой были обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочные материалы и три полимерных пакета с веществом растительного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество является курительной смесью – спайс, массой около 550 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18