Злоумышленник путем подбора ключей проник в салон транспортного средства, после чего, запустив двигатель, скрылся...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в краже автомобиля.В ОМВД России по району Москворечье-Сабурово с заявлением обратился гость столицы. Он сообщил, что пропал принадлежащий ему автомобиль «Мерседес», который ранее он припарковал у дома на улице Москворечье. Ущерб составил 800 000 рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Московской области. Похищенный автомобиль изъят.Установлено, что злоумышленник путем подбора ключей проник в салон транспортного средства, после чего, запустив двигатель, скрылся.Следствием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22