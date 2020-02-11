При написании текстов для самых разнообразных целей многие люди сталкиваются с проблемой своей недостаточной грамотности.

Независимо от того, будет ли размещаться контент на одном из сайтов, предложен на проверку в ВУЗе, отправлен партнеру по бизнесу или просто близкому человеку, хочется «не упасть в грязь лицом». И здесь сегодня можно не только полагаться на собственные знания, интуицию, но и пользоваться квалифицированной помощью со стороны. Речь идет о применении специальных инструментов, которые представлены в интернете. Через них предлагается на правописание онлайн проверка в считанные секунды и на бесплатной основе. Обычно такие предложения имеют достаточно широкий функционал.

Проверка грамотности текстов доступна здесь сразу на нескольких языках: подходящий вариант легко выбрать в выпадающем списке из нескольких десятков вариантов. Объемы текстов могут быть достаточно большими: порядка ста тысяч символов. Если же материалы оказываются больше этого лимита, их можно просто поделить на несколько соответствующих частей.

Виртуальные помощники работают сразу по нескольким направлениям. Они выявляют не только орфографические, но и морфологические, грамматические ошибки, находят недостающие пробелы между словами, лишние или пропущенные буквы, опечатки. Дополнительно ко всем исправлениям выдается статистика текста.