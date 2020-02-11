Не занимайтесь самолечением. Приведенные ниже рекомендации – это не медицинское руководство. Узнать о выявлении, профилактике и лечении онкологических болезней вы можете только у дипломированного врача.

Не занимайтесь самолечением. Приведенные ниже рекомендации – это не медицинское руководство. Узнать о выявлении, профилактике и лечении онкологических болезней вы можете только у дипломированного врача.Составить схему лечения и подобрать препараты для химио– и других видов терапии может только врач. Чтобы повысить шансы на полное выздоровление, следуйте его инструкциям.Химиотерапия: один из эффективных подходовКаждый год в медицине появляются новые методики лечения онкологических заболеваний, растет число полностью излечившихся пациентов.Лечение в каждом конкретном случае выбирает врач на основе диагностики и анализов. В зависимости от типа недуга, стадии, состояния и ограничений пациента с раком борются тремя основными подходами: хирургически, с помощью лучевой или химиотерапии. Обычно это комплексное мероприятие, но все зависит от рекомендаций врача.– эффективный подход, благодаря которому удается уменьшить опухоль для дальнейшей борьбы с ней, заставить ее "замереть" или даже полностью "убить", избавить организм от раковых клеток, оставшихся после операции, бороться с метастазами или повышать эффективность других методов лечения. Есть виды рака, которые лечатся только "химией", иногда назначают комбинированные курсы.Выделяют три вида химической терапии: адъювантная, неоадъювантная и лечебная. Каждый вид назначается в конкретных случаях по усмотрению врача и преследует определенные цели – предотвращает рецидив или уменьшает неоперабельные опухоли, поддерживает организм пациента, повышает эффективность послеоперационного лечения и многое другое.Пройти химиотерапию, а также узнать, как получить вы можете в специализированных ведомственных и частных клиниках, в том числе в Отделении Онкологии XXI века Клиники Лядова.Посещайте терапевта и онкологаВрачи рекомендуют периодически проходить комплексные обследования, диспансеризацию, а если появляются тревожные симптомы – сразу записываться к терапевту или онкологу, пусть даже в платную клинику. Узнайте у врача о специальных скринингах и вакцинации против рака!Снизить шанс заболеть раком можно, отказавшись от вредных привычек, сидячего образа жизни, нездоровой пищи, стрессов, канцерогенных факторов. Еще – узнайте об онкологических заболеваниях в семье – гены тоже играют роль.