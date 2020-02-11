11.02.2020

2020-02-11 19:35:07

Региональные мусорные операторы отчитались перед общественниками

Большое количество обращений жителей по старту мусорной реформы в регионе стало темой заседания Совета Общественной палаты области. На него пригласили чиновников и представителей региональных операторов. Кстати, пришли все, но получили ли общественники ответы на вопросы?

- В начале этого года нас начали обвинять, что у нас случился мусорный коллапс, особенно это касается города Владимира.

Татьяна Клименко первой держит ответ перед общественниками. По мнению директора департамента природопользования, коллапса не было, были сбои с вывозом мусора в праздничные дни во второй зоне. А фото , которые и сегодня появляются в соцсетях, похожи на фейк. В двух других зонах регоператоры к старту мусорной реформы были готовы, там вопросов нет. Но у членов Совета Общественной палаты вопросы возникли. Валентину Бородину интересовало: почему компания «УНР-17», у которой были и техника, и штаты, а главное, опыт, не выиграл конкурс, а в победителях оказались малоизвестные "Биотехнологии"?

Татьяна Клименко, директор департамента природопользования: «По итогам оценки, по критериям победителем явились «Биотехнологии»».

У президента Торгово-промышленной палаты Ивана Аксенова - в голосе сомнения. Через четыре года область должна перерабатывать до 60 процентов отходов. Сможем ли? Должны, отвечает Клименко. Такую задачу ставит Президент. Следующая на трибуне - директор департамента цен и тарифов. Мария Новоселова уверяют, владимирские нормативы и соответственно, цены на услуги регоператоров даже ниже, чем у соседей по ЦФО.

Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов: «Порядка полутора миллиардов рублей были исключены из тарифной заявки как экономически необоснованные. По итогам отчетного периода, уже на 22 год те затраты, которые региональные операторы не понесли, а товарную выручку собрали, эти средства будут исключены из их тарифных выручек, как избыточно полученные средства».

За платежи населения отвечала Елена Андреева. Совет главного жилищного инспектора - еще раз проверить свои управляющие компании. Люди имеют право выбрать: платить напрямую регоператору или через управляшку. Но это решение должно быть отражено в протоколе общего собрания. Сейчас жилинспекция проверяет, почему многие владимирцы получили по две платежки.

Елена Андреева, главный жилищный инспектор: «Если выставили и ЕРИЦ, и управляющая организация, то сейчас проверяем все моменты. Если управляющая компания выставила, то протокол общего собрания о наличии прямого договора с регоператором отсутствует, здесь правильно оплатить управляющей компании».

Присутствие представителей регоператоров на совете - редкая возможность решить и проблемы своих организаций. Чем воспользовалась директор Ковровского исторического музея. По словам Ольги Моняковой, ее небольшой муниципальный музей, судя по выставленным счетам, в месяц вывозит «КамАЗ» отходов, а по факту не больше 60 кг. В такой ситуации и другие муниципальные музеи области.

Ольга Монякова, директор ковровского историко-мемориального музея: «За что мы им должны платить? На этот вопрос я ответа не получила. Я конечно понимаю, как руководитель с большим стажем, что это переходный период, и в переходном периоде бывает разное, но, наверное, надо искать договоренности».

На один вопрос общественники ответ все же получили. Раздельный сбор мусора в тариф не входит, пока. Он будет внедряться через полгода. Жителей вновь ждет перерасчет - оплата за фактический объем мусора. Члены Общественной палаты предупредили чиновников и регоператоров - будем встречаться. Чтобы избежать возможных ошибок.

Екатерина Гусева, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»