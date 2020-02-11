Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам на этой неделе. Как отметил специалист, в ближайшие выходные оттепель сменит резкое ..

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам на этой неделе. Как отметил специалист, в ближайшие выходные оттепель сменит резкое похолодание."Температура в выходные понизится. Ночные температуры будут отрицательными – в диапазоне минус два-минус семь градусов, дневные – тоже преимущественно отрицательные", – цитирует Вильфанда .По данным Гидрометцентра, в ночь на 16 января столбики термометров опустятся до -2...-7. Днем в воскресенье температура воздуха составит -3...+2. А в ночь на 17 января ожидается -1...-6, днем – -2...+3, передает .