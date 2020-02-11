Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении...

«Ранее сообщалось о задержании сотрудниками московской полиции подозреваемого в хулиганстве в вагоне электропоезда метро. Сегодня Черемушкинским районным судом города Москвы в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В рамках дальнейшего расследования уголовного дела полицейскими установлены и задержаны двое его предполагаемых сообщников – безработные жители столицы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.При проведении обысков по местам фактического проживания фигурантов в Западном и Центральном округах Москвы полицейскими обнаружены и изъяты компьютер и сотовые телефоны, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать видео