11.02.2020

2020-02-11 17:05:03

Стали известны подробности серьезных аварий на Южном объезде Владимира

В паблике "Подслушано Автомобилистов|Владимир" появились подробности и фотографии двух аварий с пострадавшими. Они произошло накануне на Южной объездной Владимира.

Первое ДТП произошло в 20.40 между мостом через Клязьму и поворотом на Улыбышево. По предварительным данным, водитель грузовика "ГАЗ 3309", двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не учел дистанцию и врезался в попутный "ГАЗ", который от удара вынесло на встречную полосу, где тот столкнулся с "КамАЗом". В результате ДТП пострадал водитель "ГАЗа 3309".

Около 23 часов на 179 километре М-7, в районе поворота на Мостострой водитель грузовой «Скании» при движении в сторону Нижнего Новгорода врезался в стоявший МАН, от удара грузовик врезался в «Газель», а она — в еще один большегруз. В результате аварии с переломами ног госпитализирован водитель "Скании".