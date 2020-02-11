Как гласит календарь, 12 февраля православный народ отмечает церковный праздник почитания Отцов Церкви, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Крестьяне праздновали Трехсвятие или Васильев день и считали, что в это время действует сразу несколько строгих запретов.

Как гласит календарь, 12 февраля православный народ отмечает почитания Отцов Церкви, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Крестьяне праздновали Трехсвятие или Васильев день и считали, что в это время действует сразу несколько строгих запретов.История святыхВасилий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст жили вовторой половине IV века, и во многом именно они сформировали те догмы, согласнокоторым была построена современная Церковь. 12 февраля православные почитают ихпамять. Праздник носит название Собор Вселенских учителей и святителей.Каждый из святителей получил хорошее образование, они былиумнейшими и образованнейшими людьми своего времени. Василий Великий, ГригорийБогослов и Иоанн Златоуст боролись с еретическими толкованиями христианства и разъясняли основы и тонкости правильного понимания веры.Когда в Константинополе возникла идея избрать ВселенскогоУчителя Церкви, возникли споры о том, кого из трех святителей выделитьотдельно. Василий Великий отличался смирением и отрешением от всего мирского.Иоанн Златоуст был известен как тот, кто силой убеждения способен обратить ксвету даже законченного грешника. А за признавали заслугусамого точного и верного толкования Священного Писания.Все споры прекратились после того, как святителей увидел в видении митрополит Евхаитский Иоанн. Они объяснили, что каждый из них равен другому."Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешьсяна одного, то в том же согласны и оба другие"Трехсвятие: народные приметыВ народе верили, что судить о погоде в будущем можно по тому,как себя в этот день ведут животные. Например, если в крестьянский двор забежалзаяц, то остаток зимы будет суровым. К тем же выводам подталкивают и воющиепоблизости от людского жилья волки.Если песня снегиря необычайно скрипуча, то стоит готовитьсяк приходу вьюги. А вот если из-под снега показались мыши, то скоро придет итепло.Что нельзя делать 12 февраля: строгие запреты для мужчин иженщинПростой люд был уверен, что в этот день нельзя прясть. Этоограничение было настолько жестким, что было буквально впечатано в народнуюпамять – одним из названий праздника стал "день трех святителей-непрядильщиков".Также считалось плохой приметой вязать и стирать.И если предыдущие запреты касались женщин, поскольку именнона их долю традиционно выпадала необходимость исполнения этих обязанностей, тоследующее ограничение было направлено на мужчин. Дело в том, что 12 февраля нельзябыло охотиться.Вообще, считалось, что без крайней надобности в лес в этотдень вообще лучше было не соваться. Люди были уверены, что дикие звери своеобразноотвечают на вопрос, . Дескать, у них начинаетсясвадебник, в связи с чем самцы крайне агрессивны и готовы биться за территориюи самок как со своими собратьями, так и с отправившимся по дрова крестьянином.И если звери, как верили в народе, не на шутку дрались, толюдям их примеру следовать строжайше запрещалось. Считалось, что 12 февраля нельзяревновать или ссориться. Если же размолвка все же произошла, то надо помиритьсякак можно быстрее. В противном случае вражда рискует продлиться целый год.Обычаи и традицииСчиталось, что 12 февраля существует простой обряд, которыйможет обеспечить мир и лад в семье. Для этого нужно было всего лишь выставитьза дверь старую обувь.Кроме того, несмотря на запрет на охоту, этот праздник людивстречали, обыкновенно, за столом с блюдами из дичи. К богато украшенному столуприглашали гостей.Именины 12 февраляВасилий,Владимир,Григорий,Зинон,Иоанн,Иван,Ипполит,Кенсорин,Максим,Пелагия,Петр,Савин,Стефан,Степан,Федор,Феофил,Хрисия.