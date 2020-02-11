Россияне могут получить дополнительный выходной из-за проведения голосования по правкам в Конституцию России. Предварительной датой проведения плебисцита выбрано 22 апреля, сообщает ..

Россияне могут получить дополнительный выходной из-за проведения голосования по правкам в Конституцию России. Предварительной датой проведения плебисцита выбрано 22 апреля, сообщает телеканалСопредседатель рабочей группы по поправкам, сенатор Андрей Клишас отметил, что данную идею нужно обсудить с президентом страны. Стоит отметить, что в Кремле пока не называют точную дату проведения голосования. По данным СМИ, в качестве альтернативы рассматривается 12 апреля, воскресенье, передает "".