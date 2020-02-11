11.02.2020

2020-02-11 17:05:27

УВД по СЗАО разъясняет населению о государственной услуге добровольной дактилоскопии

Дактилоскопическая регистрация важна и может оказать неоценимую помощь, прежде всего, для самих граждан и делается в их интересах. В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.

Предоставление государственной услуги по проведению добровольной дактилоскопической регистрации регламентируется требованиями приказа МВД России от 28 сентября 2018 г. № 640 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

Государственная услуга предоставляется территориальным органом МВД России на районном уровне по месту жительства гражданина или по месту пребывания гражданина. Для получения данной госуслуги необходимо предоставить следующие документы:

- Письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги;

- Паспорт гражданина Российской Федерации ;

- Свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста;

- Документ, подтверждающий факт усыновления, установления опеки или попечительства, в случае, если заявление подается усыновителем, опекуном или попечителем.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:

- Неполное заполнение заявления о предоставлении государственной услуги.

- Невозможность прочтения текста заявления.

- Наличие сведений о регистрации гражданина по месту жительства, не входящему в территорию обслуживания территориального органа МВД России на районном уровне.

- Представление неполного комплекта документов.

Основаниями для отказа в приеме заявления в электронной форме являются:

- Наличие грамматических и технических ошибок в персональных данных заявителя.

- Наличие незаполненных реквизитов в заявлении.

Стоит отметить, что основаниями для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги являются:

- Предоставление недостоверной информации.

- Наличие сведений о том, что заявитель не является гражданином Российской Федерации.

- Отсутствие дактилоскопической информации гражданина в информационном массиве добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации - при рассмотрении заявлений и обращений о внесении изменений в дактилоскопическую информацию гражданина, прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, или об уничтожении такой информации;

- Наличие у гражданина на пальцах рук открытых ран или повреждений кожных покровов. Проведение дактилоскопирования производится после излечения гражданина.

Получение дактилоскопической информации осуществляется красковым методом в день приема гражданина.

Если вы желаете добровольно пройти процедуру дактилоскопирования, то вам необходимо обратиться в отдел внутренних дел по месту жительства.

Пресс-служба УВД по СЗАО

(499) 192-59-56