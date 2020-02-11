Фигуранты уголовного дела от имени подконтрольных организаций заключали с физическими и юридическими лицами фиктивные договоры на поставку автозапчастей...
Следственной частью Следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества в особо крупной размере.
В ходе следствия установлено, что трое фигурантов уголовного дела от имени подконтрольных организаций заключали с физическими и юридическими лицами фиктивные договоры на поставку автозапчастей, бывших в употреблении.
В целях привлечения клиентов были созданы многочисленные рекламные сайты, на которых размещались объявления о продаже товара стоимостью от 15 до 600 тысяч рублей за одну единицу.
Одним из условий сделки являлось внесение предоплаты в размере 50% от стоимости товара. Как только денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных фирм, договорные обязательства не исполнялись и обвиняемые переставали выходить на связь, а автозапчасти в адрес потерпевших не доставлялись, либо поступали в неисправном виде.
В ходе следствия выявлено 60 эпизодов противоправной деятельности организованной группы. Общая сумма причиненного ущерба составила около 5,5 миллионов рублей.
В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которое в настоящее время направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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