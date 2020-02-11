Фигуранты уголовного дела от имени подконтрольных организаций заключали с физическими и юридическими лицами фиктивные договоры на поставку автозапчастей...

Следственной частью Следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовного дела по фактам мошенничества в особо крупной размере.В ходе следствия установлено, что трое фигурантов уголовного дела от имени подконтрольных организаций заключали с физическими и юридическими лицами фиктивные договоры на поставку автозапчастей, бывших в употреблении.В целях привлечения клиентов были созданы многочисленные рекламные сайты, на которых размещались объявления о продаже товара стоимостью от 15 до 600 тысяч рублей за одну единицу.Одним из условий сделки являлось внесение предоплаты в размере 50% от стоимости товара. Как только денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных фирм, договорные обязательства не исполнялись и обвиняемые переставали выходить на связь, а автозапчасти в адрес потерпевших не доставлялись, либо поступали в неисправном виде.В ходе следствия выявлено 60 эпизодов противоправной деятельности организованной группы. Общая сумма причиненного ущерба составила около 5,5 миллионов рублей.В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которое в настоящее время направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18